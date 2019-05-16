Аэропорт Шереметьево расщедрился на парковку

Теперь на территории аэропорта действует парковка с бесплатным первым часом использования. Новая парковка рассчитана на 451 автомобиль.



Пресс-служба аэропорта сообщает, что пассажиры и гости аэропорта «Шереметьево» теперь могут воспользоваться новой плоскостной парковкой P13, расположенной на Шереметьевском шоссе в пешей доступности от терминала В. Как уже было сказано ранее, первый час стоянки - бесплатный, далее 100 рублей в час. С четвертого часа стоянки оплата будет начисляться по суточному тарифу — 300 рублей в сутки.



Оплатить парковку можно наличными или банковской картой через автоматическую кассу либо с помощью онлайн-сервиса на сайте и в мобильном приложении аэропорта «Шереметьево». Напомним, что сейчас в аэропорту действуют восемь парковок и многоуровневых паркингов с гибкой системой тарификации. Стоимость варьируется в зависимости от расположения парковки относительно терминалов.