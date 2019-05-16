Автомобильный портал Motorpage
16 май 2019

Аэропорт Шереметьево расщедрился на парковку

Аэропорт Шереметьево расщедрился на парковку

Теперь на территории аэропорта действует парковка с бесплатным первым часом использования.  Новая парковка рассчитана на 451 автомобиль.


Пресс-служба аэропорта сообщает, что пассажиры и гости аэропорта «Шереметьево» теперь могут воспользоваться новой плоскостной парковкой P13, расположенной на Шереметьевском шоссе в пешей доступности от терминала В. Как уже было сказано ранее, первый час стоянки - бесплатный, далее 100 рублей в час. С четвертого часа стоянки оплата будет начисляться по суточному тарифу — 300 рублей в сутки.


Оплатить парковку можно наличными или банковской картой через автоматическую кассу либо с помощью онлайн-сервиса на сайте и в мобильном приложении аэропорта «Шереметьево». Напомним, что сейчас в аэропорту действуют  восемь парковок и многоуровневых паркингов с гибкой системой тарификации. Стоимость варьируется в зависимости от расположения парковки относительно терминалов.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Mail.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Переднеприводную BMW 1 серии показали почти без камуфляжа

16 мая 2019

УАЗ Profi слегка удлинят

16 мая 2019

Volvo создаст очень маленький автомобиль

16 мая 2019

Mini показывают мощь

16 мая 2019

Nissan разработал шоссейный автопилот

16 мая 2019
Cadillac Escalade

Премьера нового Cadillac Escalade откладывается

16 мая 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Honda CR-V - почему владельцы honda cr-v 2017 не хотят пересаживаться на другие модели Тест драйв
15 мая 2019

Honda CR-V
"Почему владельцы Honda CR-V не хотят пересаживаться на другие модели"
Hyundai Santa Fe, Renault Koleos - hyundai santa fe и renault koleos: внешность имеет значение
Сравнительный тест
14 мая 2019

Hyundai Santa Fe, Renault Koleos
"Hyundai Santa Fe и Renault Koleos: внешность имеет значение"
Nissan Qashqai - nissan qashqai 2018 вид спереди
Тест драйв
13 мая 2019

Nissan Qashqai
"Куда делся Nissan Qashqai, к которому мы привыкли за двенадцать лет?"
Lexus UX - lexus ux 200 2019 дерзкий, но… добрый
Тест драйв
08 мая 2019

Lexus UX
"Дерзкий, но… добрый"

Написано новостей:

2 3 3 7 1