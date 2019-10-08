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8 окт 2019

Аккумуляторы для электромобилей станут безопаснее

Аккумуляторы для электромобилей станут безопаснее

Вместо литий-ионных аккумуляторов физики рекомендуют использовать алюминиевые батареи

Новая работа физиков, в частности из Технологического университета Чалмерса в Швеции, доказывает, что аккумуляторы на основе ионов алюминия не только безопаснее, но и эффективнее литиевых батарей. Любопытно, что исследователи выделяют несколько пунктов-преимуществ, например, низкие затраты при производстве,  дешевая добыча самих материалов или упрощение переработки батарей.

К слову,  в настоящее время разрабатываются алюминиевые батареи нового типа, которые станут в два раза более энергоемкими, чем существующие аналоги: вместо графита там используется антрахинон. Также сам по себе алюминий является лучшим носителем заряда, чем литий.

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