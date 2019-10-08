Аккумуляторы для электромобилей станут безопаснее

Вместо литий-ионных аккумуляторов физики рекомендуют использовать алюминиевые батареи

Новая работа физиков, в частности из Технологического университета Чалмерса в Швеции, доказывает, что аккумуляторы на основе ионов алюминия не только безопаснее, но и эффективнее литиевых батарей. Любопытно, что исследователи выделяют несколько пунктов-преимуществ, например, низкие затраты при производстве, дешевая добыча самих материалов или упрощение переработки батарей.

К слову, в настоящее время разрабатываются алюминиевые батареи нового типа, которые станут в два раза более энергоемкими, чем существующие аналоги: вместо графита там используется антрахинон. Также сам по себе алюминий является лучшим носителем заряда, чем литий.