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27 авг 2019

Американский квадрат Bollinger

Американский квадрат Bollinger

Да, этот проект жив. Более того, уже анонсирована премьера серийных внедорожников B1 и B2, которая состоится уже в конце сентября

Фирма Bollinger Motors громко заявила о себе еще два года назад, явив миру примитивный по конструкции и дизайну трёхдверный внедорожник В1 с алюминиевым кузовом и электрической силовой установкой. Разработчики пообещали к середине 2019-го запустить его в серийное производство и начали бесплатный сбор предзаказов. Правда, со сроками в компании погорячились и ничего толком не успели сделать.  Чтобы потенциальные клиенты не беспокоились, в конце прошлой недели компания подала признаки жизни: показала сборку предсерийных прототипов и сообщила, что их презентация состоится 26 сентября.

Важно заметить, что за эти года с проектом произошли серьезные изменения. Например, трехдверному автомобилю помахали рукой, а под индексом B1 будет предлагаться уже пятидверный вариант. Под индексом B2 будет представлен, соответственно, пикап.  Силовая установка состоит из двух электромоторов, которые совокупно выдают максимальные 622 л.с. Питание двигателей происходит от расположенной под полом салона литийионной батареи ёмкостью 120 кВт•ч, ожидаемый запас хода на одной зарядке – около 300 километров.

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