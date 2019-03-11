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11 мар 2019

Английское пришествие

Английское пришествие

Morgan Motor Company представила на Женевском автосалоне новый родстер. На дизайн внимания обращать не стоит, он практически идентичен предшественнику, однако, в технической части  изменений хватает

Машина получила название Plus Six, ее образ выполнен в духе 30-х годов прошлого столетия: у родстера округлые, перетекающие в пороги и арки крылья, решетка радиатора с вертикальными полосами, круглая оптика, а также плоское, слегка заваленное назад лобовое стекло. Классический стиль прослеживается и в интерьере:  круглые циферблаты спидометра и тахометра, деревянные вставки на консоли и премиальная кожа на креслах.

Что касается техники, то здесь стоит заострить внимание на двух пунктах. Во-первых, автомобиль переехал на современное алюминиевое шасси, а во-вторых  он сроднился с новой Toyota Supra. Дело в том, что британцы установили под капот Plus Six точно такой же двигатель, как и на японском спорткаре нового поколения — рядную «шестерку» BMW B58B30, мощность которой составляет 335 л.с. Работает она с 8-скоростным «автоматом» ZF. Разгон до 100 километров в час занимает у машины 4,2 секунды, максимальная скорость родстера составляет 267 км/ч.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, Журнал auto.ru

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