Анонсирован суперкар Reiter Xymera

Есть такая автоспортивная компания Reiter Engineering. В основном она занимается доработкой серийных спотркаров и изготовлением особых запчастей. Однако кажется, что компании не сиделось на месте, иначе как объяснить анонсирование своего собственного полноценного автомобиля

Новинка получит название Xymera. Судя по тизерным изображениям, автомобиль напоминает KTM X-Bow. Интересно, что фирма Reiter Engineering строит гоночные версии этого спорткара, соответствующие требованиям регламента GT4. Такой автомобиль весит 900 с небольшим килограммов, оснащается 360-сильным двигателем Audi и секвентальной коробкой передач.

В свою очередь, Xymera, которая будет иметь среднемоторную компоновку, должна получить десятицилиндровый мотор от Audi. Правда, на данный момент, неизвестно какой именно. Вполне возможно, что силовой установкой станет агрегат от спортивной модели R8, где он выдает 570 сил в базовой модификации и 620 - в версии performance.