Несмотря на то, что компания Apple закрыла проект разработки собственного беспилотного электромобиля, она продолжает развивать систему автономного вождения, чтобы затем предложить ее тем автопроизводителям, у которых недостаточно средств для создания своих аналогичных систем.

Так, стало известно о том, что Apple арендовала бывший полигон Chrysler в штате Аризона. На полигоне есть несколько дорог с разным покрытием, скоростной овал, а также участки для ускоренных испытаний на выявление коррозии кузова, когда он большую часть времени эксплуатируется в агрессивной среде (грязь, вода, песок).

В самой Apple традиционно отказались от каких-либо комментариев. Однако стало известно, что компания активно набирает инженеров и технический персонал, который сегодня занят на других автомобильных полигонах в штате.

DaimlerChrysler продал полигон в 2005 году за 320 миллионов долларов одной из компаний-застройщиков, которая планировала построить на его территории дома. Однако из-за ипотечного кризиса сама компания разорилась, в итоге полигон перешел в собственность местных властей.