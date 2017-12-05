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5 дек 2017

Apple будет тестировать автономные технологии в Аризоне

Apple будет тестировать автономные технологии в Аризоне

Несмотря на то, что компания Apple закрыла проект разработки собственного беспилотного электромобиля, она продолжает развивать систему автономного вождения, чтобы затем предложить ее тем автопроизводителям, у которых недостаточно средств для создания своих аналогичных систем.

Так, стало известно о том, что Apple арендовала бывший полигон Chrysler в штате Аризона. На полигоне есть несколько дорог с разным покрытием, скоростной овал, а также участки для ускоренных испытаний на выявление коррозии кузова, когда он большую часть времени эксплуатируется в агрессивной среде (грязь, вода, песок).

В самой Apple традиционно отказались от каких-либо комментариев. Однако стало известно, что компания активно набирает инженеров и технический персонал, который сегодня занят на других автомобильных полигонах в штате.

DaimlerChrysler продал полигон в 2005 году за 320 миллионов долларов одной из компаний-застройщиков, которая планировала построить на его территории дома. Однако из-за ипотечного кризиса сама компания разорилась, в итоге полигон перешел в собственность местных властей.

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