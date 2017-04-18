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18 апр 2017

Apple получила разрешение на тесты автономных автомобилей

Apple получила разрешение на тесты автономных автомобилей

Компания Apple получила разрешение на тесты автомобилей с технологиями автономного вождения на общественных дорогах Калифорнии

Оно позволяет Apple тестировать три автомобиля с шестью инженерами и водителями. Все три автомобиля представляют собой гибридные кроссоверы Lexus RX450h, которые Apple приобрела еще в 2015 году. Apple разрабатывает собственную технологию систем автономного вождения совместно с Bosch.

Ранее глава Apple Тим Кук признал, что компания не ограничится обычной интеграцией iPhone в мультимедийные системы автомобилей, а работает над собственной системой автономного вождения, чтобы составить конкуренцию Google, Uber, Tesla и «традиционным автопроизводителям», таким как Ford, GM и Volkswagen.

В сентябре прошлого года стало известно, что Apple закрыла проект «Титан», который предусматривал создание собственного электромобиля с технологиями автономного вождения. В результате, несколько десятков сотрудников Apple были сокращены, но большинство из них нашло новую работу у конкурентов Apple в данном сегменте.

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При написании новости использовалась информация:
Apple, NHTSA

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