Арабская компания W Motors приступила к производству суперкаров Fennyr SuperSports, который впервые был показан еще в 2015 году на автосалоне в Дубае. Первой моделью был Lykan Hypersport, который стоил более 3 миллионов долларов.

Fennyr SuperSports, впрочем еще дороже: машина обойдется клиенту минимум в 3,4 миллиона долларов. Суперкар построен на пространственной алюминиевой раме, всего кузовные элементы изготовлены из углеволокна.

Машина получила 4-литровый двигатель с двумя турбинами мощностью 900 л.с. (максимальный крутящий момент 1200 л.с.). Разработкой и производством двигателя занимается немецкая компания RUF, известная по своим экстремальным версиям различных моделей Porsche.

Разгон до «сотни» у Fennyr SuperSports занимает всего 2,7 секунды (на десятую меньше, чем у Lykan), максимальная скорость равна 400 км/ч )+15 км/ч против Lykan Hypersports). W Motors выпустит всего 25 экземпляров гиперкара. Несмотря на высокую цену все они уже раскуплены.