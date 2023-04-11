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11 апр 2023

Армейских уклонистов будут лишать водительских прав

Армейских уклонистов будут лишать водительских прав

Госдума сегодня, 11 апреля во втором и третьем чтении приняла так называемый «Закон об электронных повестках», который касается призывников. В нем, в частности, прописаны санкции за уклонение от несения военной службы.

В числе всего прочего в документах указана возможность ограничения допуска к транспортному средству. О лишении прав прямо никто не говорит, но скорее всего, формулировка именно это и подразумевает.

Каким образом будут работать обеспечительные меры, пока неясно. По одной из версий, к реализации ограничения права на управление транспортом привлекут службу судебных приставов. ФССП уже располагает механизмом, позволяющим временно запрещать гражданам водить автомобиль — ограничение  накладывается, к примеру, из-за накопившихся долгов.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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