Армейских уклонистов будут лишать водительских прав

Госдума сегодня, 11 апреля во втором и третьем чтении приняла так называемый «Закон об электронных повестках», который касается призывников. В нем, в частности, прописаны санкции за уклонение от несения военной службы.

В числе всего прочего в документах указана возможность ограничения допуска к транспортному средству. О лишении прав прямо никто не говорит, но скорее всего, формулировка именно это и подразумевает.

Каким образом будут работать обеспечительные меры, пока неясно. По одной из версий, к реализации ограничения права на управление транспортом привлекут службу судебных приставов. ФССП уже располагает механизмом, позволяющим временно запрещать гражданам водить автомобиль — ограничение накладывается, к примеру, из-за накопившихся долгов.