Аston Martin договорились о партнерстве с Liquid

Компания Aston Martin официально объявила о заключении соглашения с американским производителем электромобилей Lucid. Силовые агрегаты этой компании будут устанавливаться на будущие электрокары из Великобритании.

Представители руководства обеих фирм уже объявили о том, что технологии будут глубоко интегрированы друг в друга. К 2030 году основная линейка Aston Martin будет полностью переведена на электротягу, при этом ближайшей новинкой окажется модель с ДВС — подключаемый гибрид Valhalla, который должен появиться в 2024 году.

К слову, о ДВС. Aston Martin не будет разрывать контракты с Mercedes-Benz. Немецкий концерн будет, по прежнему, предоставлять бензиновые моторы и электронику для них.