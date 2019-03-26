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26 мар 2019

Ателье Brabus будет тюнинговать автомобили Great Wall

Ателье Brabus будет тюнинговать автомобили Great Wall

Китайский автомобильный концерн, который владеет брендами HAVAL, WEY, ORA, а также знаменитое тюнинг-ателье Brabus заключили договор о сотрудничестве. В рамках него будет представлена линейка автомобилей WEY от Brabus

Как заявляют представители Brabus: "На данный момент компании объединятся для углубленных исследований в рамках разработки новых технологий и инноваций, проведут анализ возможности глобального сотрудничества, в том числе создания совместных предприятий."

В церемонии подписания договора принял участие Вэй Цзяньцзюнь, председатель правления Great Wall Motor и основатель брендов WEY, HAVAL и ORA, а также председатель Brabus Automotive Константин Бушманн и Кристиан Драйзер, сопредседатель и генеральный директор Brabus Automotive.

Также сообщается, что помимо разработки новых концептуальных моделей партнеры займутся созданием новых двигателей и модернизацией существующей моторной линейки. К слову, первая совместная модель Great Wall и Brabus будет представлена уже осенью нынешнего года на автосалоне во Франкфурте.

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При написании новости использовалась информация:
Коммерсант, CarsWeek

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