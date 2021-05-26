Ателье Mansory представило тюнинг-проект S-Class

Обычно, проекты Mansroy обладают, что называется, дерзким характером – «злая» внешность в купе с мощными характеристиками. В случае с S-Class дела обстоят несколько иным образом.

Да, по сравнению с остальными проектами «Эска» выглядит куда спокойнее. Видимо сказалось общее реноме машины, как транспорта солидных людей. Фактически, машине установили новый боди-кит: спойлер, боковая юбка, новые зеркала и обтекатели на передних крыльях. Все элементы выполнены из карбонового волокна.

Но все самое главное скрывается под капотом. Так мощность двигателя была повышена на 65 лошадиных сил. Это касается дизельной силовой установки, которая по итогу доработок развивает 400 лошадиных сил. Бензиновому мотору добавили аж 92 «коня» сверху – 533 лошадиные силы.