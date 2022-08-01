Ателье Singer перестанет модифицировать классические Porsche

В портфолио данного ателье существует уже 450 проектов, созданных на базе Porsche 964. Скорее всего этим количеством все и ограничится.

Как заявил глава компании, Роб Дикинсон, Singer не хочет размывать ценность своих машин, поэтому число проектов Porsche будет искусственно ограничено. Да и сам этот шаг станет демонстрацией уважительного отношения к заказчикам. Впрочем, совсем от Porsche в компании отказываться не хотят.

Оказалось, что Singer Vehicle Design сосредоточится на совершенствовании проекта Turbo Study — концепции рестомодов на платформе Porsche 911 того же поколения, но с турбированными моторами. Сообщается, что уже ведется работа над семьюдесятью проектами.