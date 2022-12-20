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20 дек 2022

Audi и Porsche отзывают свои электромобили

Audi и Porsche отзывают свои электромобили

Компания Audi отзовёт в США электрокары e-tron GT, а Porsche — несколько модификаций Taycan с разными кузовами из-за одной и той же проблемы. 

Как сообщают местные регулирующие органы, у машин может быть нарушена работа одной из стоек пневматической подвески - в результате у машины может ухудшиться управляемость, что повышает вероятность дорожно-транспортных происшествий.  У непосвященных людей может возникнуть вопрос - а почему у Audi и Porsche проблема одинаковая. Все просто - платформа у них общая.

На сервисные центры придётся отправиться 96 владельцам Audi e-tron GT, выпущенных в первой половине сентября 2021 года, а также 28 электрокаров Porsche Taycan разных модификаций, собранных в период с 27 июля по 25 октября 2021 года. 

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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