Audi и Porsche отзывают свои электромобили

Компания Audi отзовёт в США электрокары e-tron GT, а Porsche — несколько модификаций Taycan с разными кузовами из-за одной и той же проблемы.

Как сообщают местные регулирующие органы, у машин может быть нарушена работа одной из стоек пневматической подвески - в результате у машины может ухудшиться управляемость, что повышает вероятность дорожно-транспортных происшествий. У непосвященных людей может возникнуть вопрос - а почему у Audi и Porsche проблема одинаковая. Все просто - платформа у них общая.

На сервисные центры придётся отправиться 96 владельцам Audi e-tron GT, выпущенных в первой половине сентября 2021 года, а также 28 электрокаров Porsche Taycan разных модификаций, собранных в период с 27 июля по 25 октября 2021 года.