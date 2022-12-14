Компания Audi привлекла на помощь дизайнерам в качестве источника идей искусственный интеллект. Разумеется, рисовать автомобиль целиком нейросети не будут, но какую-нибудь деталь, скажем, колесные диски – вполне.

Собственно, с их изготовления и решили начать. Здесь художникам должно помочь программное обеспечение FelGAN, которое умеет либо предлагать абсолютно новые дизайны, либо комбинировать применявшиеся ранее решения для создания новых образов.

Программные алгоритмы работают достаточно просто – инженеры загружают в базу данных фотографии различных колес – фирменных от Audi и любых других, а затем «ИИ» начинает обрабатывать их и формировать свой собственный стиль