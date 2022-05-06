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6 май 2022

Audi не сможет купить McLaren

Audi не сможет купить McLaren

Похоже, планы немецкой марки по участию в гонках "Формулы-1" далеки от реальности. Способ входа в королевскую серию через покупку компании McLaren стал неосуществим. Сделка не состоится, так как Audi предложила слишком мало денег

«Ценовые ожидания оказались слишком далеки друг от друга», — заявил источник агентства Reuters, отметив, что перспективы удачного завершения переговоров сейчас близки к нулю. Ранее сообщалось, что Audi готова предложить за часть команды до 650 миллионов евро.

Сообщается, что немецкая марка не оставляет попыток и ведет переговоры с другими компаниями, включая Aston Martin, Alfa Romeo и Williams. Ещё один бренд из состава концерна Volkswagen Group, который может появиться среди участников Формулы-1, — это Porsche. Здесь, правда, все очевидно - компания будет поставлять двигатели и другие агрегаты гоночным командам.

При написании новости использовалась информация:
Reuters

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