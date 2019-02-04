Аурус шесть сотен

Дилеры марки Aurus — «Авилон» и «Панавто» — c 15 февраля начнут принимать предварительные заказы на автомобили. При этом фирма ООО «Аурус» также продолжит принимать заявки на автомобили. Чтобы встать в очередь на автомобиль, надо внести предоплату в размере полутора миллионов рублей

Для предзаказа доступен лишь Aurus Senat, правда, в двух версиях: обычный седан и лимузин. Интересно, что автомобили имеют забавную кодировку, так лимузин обозначается кодом "L700", а седан- "S600". Мы скромно умолчим о другой легендарной модели, которая носит данное обозначение. По предварительной информации, на лимузин и седан оставлено уже около 200 предзаказов. Однако полная стоимость автомобилей, а также список базового и опционального оборудования по-прежнему неизвестны. В прошлом году Минпромторг называл среднюю цену 10 миллионов рублей.

Напомним, что сборка автомобилей будет налажена на заводе Ford Sollers в «Алабуге» с планируемым объемом производства пять тысяч экземпляров в год. Старт производства назначен на 2020 год. Сейчас же автомобили собираются на мощностях НАМИ, правда, они могут выпускать лишь 150 автомобилей в год.