Avatr может выкупить HiPhi

Стало известно, что китайская компания Avatr, входящая в концерн Changan, достигла соглашения по приобретению марки HiPhi. Ранее ходили слухи, что Changan может приобрести 51% акций HiPhi, но данная информация пока не подтвердилась

Вопрос о судьбе автопроизводителя находится на рассмотрении последние несколько месяцев. Впервые об этом заговорили в январе 2024 года, а через месяц компания приостановила производство автомобилей на шесть месяцев. Отмечается, что часть сотрудников была сокращена, а оставшиеся получали минимальную заработную плату.

В настоящее время модельный ряд HiPhi состоит из седанов A и Z, а также кроссоверов Z и X. Маловероятно, что выпуск актуальных моделей HiPhi в полной мере перейдет под крыло Avatr, но и ожидать, что бренд будет ликвидирован не стоит.