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20 дек 2019

Австралийцы используют автомобили в качестве духовки

Австралийцы используют автомобили в качестве духовки

В австралийском городе Перт владелец старого Datsun Sunny, оставленного во дворе без движения, решил использовать автомобиль как духовку и запечь в нем кусок сочного мяса

Надо сказать, что эксперимент оказался весьма успешным. Когда на улице установилась 39-градусная жара, Стью Пенджелли (владелец автомобиля) положил на переднее сиденье 1,5-кило¬граммовый кусок свинины, а на панели разместил термометр. В семь утра в машине было уже 30 градусов по Цельсию. Через три часа температура поднялась до 52 градусов, а к часу дня она достигла максимальной отметки в 81 градус.

Спустя десять часов после начала эксперимента Стью достал мясо из машины — оказалось, что за это время кусок полностью приготовился.  После такого вывода экспериментатор с удовольствием отведал свежезапеченной свинины и заявил, что температура была явно не максимально возможной. Мясо могло бы приготовиться еще быстрее, если бы на машине не было тонировки, и стояли бы дверные уплотнители. Автор эксперимента не забыл упомянуть и про черный цвет, который также мог бы поспособствовать увеличению температуры.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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