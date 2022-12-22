«Автодом» займется производством машин в 2023 году

Как известно после ухода Mercedes-Benz из России, все местные активы компании достались дилерскому холдингу «Автодом». В числе всего прочего – завод в подмосковном Есипово, где ранее собирались Mercedes-Benz E-класса

Как сообщают представители холдинга, завод простаивать не будет – уже в следующем году на нем организуют сборку машин неких партнеров. Интересный факт – официально заявлено, что будет налажена сборка машин премиального класса. Вполне возможно, что завод могут отдать под выпуск машин Aurus, так как недавно гамма этой марки пополнилась внедорожником Komendant. Еще один вариант развития событий – концерн FAW давно планировал вывести на рынок России свой премиальный суббренд Hongqi, возможно, завод станет ключом к исполнению этих планов.

Напомним, что предприятие в Есипово было открыто в 2019 году, на нем по полному циклу — со сваркой и окраской кузовов — выпускали седаны Е-Класса, а также кроссоверы GLC, GLE и GLS. Мощность — 30 тысяч автомобилей в год.