Автомобильный портал Motorpage
22 дек 2022

«Автодом» займется производством машин в 2023 году

«Автодом» займется производством машин в 2023 году

Как известно после ухода Mercedes-Benz из России, все местные активы компании достались дилерскому холдингу «Автодом». В числе всего прочего – завод в подмосковном Есипово, где ранее собирались Mercedes-Benz E-класса

Как сообщают представители холдинга, завод простаивать не будет – уже в следующем году на нем организуют сборку машин неких партнеров. Интересный факт – официально заявлено, что будет налажена сборка машин премиального класса. Вполне возможно, что завод могут отдать под выпуск машин Aurus, так как недавно гамма этой марки пополнилась внедорожником Komendant. Еще один вариант развития событий – концерн FAW давно планировал вывести на рынок России свой премиальный суббренд Hongqi, возможно, завод станет ключом к исполнению этих планов.

Напомним, что предприятие в Есипово было открыто в 2019 году, на нем по полному циклу — со сваркой и окраской кузовов — выпускали седаны Е-Класса, а также кроссоверы GLC, GLE и GLS. Мощность — 30 тысяч автомобилей в год.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Новая AC Cobra увидит свет уже в 2023 году

21 декабря 2022
Polestar 1 (2020)

Гибриды Polestar стали гореть

21 декабря 2022

В Тунисе появился автомобиль собственного производства

21 декабря 2022

Глава АвтоВАЗ увидел в китайских автомобилях угрозу

21 декабря 2022
Jeep Grand Cherokee (2022)

Jeep лишил Grand Cherokee мотора V8

21 декабря 2022
Renault Sandero

В Россию приехал новый Renault Sandero

21 декабря 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Omoda C5 - jmoda c5 (2023) вид спереди Тест драйв
17 декабря 2022

Omoda C5
"Первый пошел!"
Voyah Free - voyah free (2023) китайский гибрид с европейским лицом
Тест драйв
10 декабря 2022

Voyah Free
"Китайский гибрид с европейским лицом"
Lada Largus Cross - lada largus cross (2020) «вопрос с очевидным ответом»
Тест драйв
03 декабря 2022

Lada Largus Cross
"«Вопрос с очевидным ответом»"
Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai - сравнительный тест: nissan qashqai (2022) и chery tiggo 4 pro (2020) : здравствуй и прощай
Сравнительный тест
21 ноября 2022

Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai
"Здравствуй и прощай"

Написано новостей:

3 2 0 9 5