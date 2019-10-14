Автодор снизил тарифы на проезд по платным трассам

Не спешите радоваться, так как это «пряник» является временным. Все просто- отменяется летний повышающий коэффициент

Госкомпания «Автодор» объявила о снижении расценок на проезд по платным трассам с 14 октября. Это связано с отменой летнего повышающего коэффициента. Удешевление затрагивает автодороги М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Москва – Санкт-Петербург». С 14 октября 2019 года на них перестали действовать повышенные сезонные тарифы.

Кстати, как объяснили в «Автодоре», введение летнего тарифа связано с ростом интенсивности движения в теплое время года. Якобы увеличенные цены позволяют оптимизировать трафик, распределив его между дневными и ночными часами и перенаправив часть транспортного потока по альтернативным бесплатным маршрутам.