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1 сен 2022

Автоматическое торможение не срабатывает ночью

Автоматическое торможение не срабатывает ночью

Специалисты американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS) провели испытания автомобилей, чтобы проверить, как работает система автоматического торможения ночью.

Для испытания отобрали 23 современные модели разных классов – кроссоверы, универсалы, седаны, электрокары и.т.д. Из всех лишь четыре справились с испытанием без проблем, остальные девятнадцать, так или иначе, выдавали различные сбои.

К примеру, Chevrolet Malibu, Honda Pilot совершенно не справились с испытанием – радары не смогли распознать пешехода в темноте, хотя такой функционал у системы заявлен. В IIHS призвали автопроизводителей повысить эффективность систем экстренного торможения, так как число жертв среди пешеходов увеличивается.

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