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11 сен 2019

Автомобиль быстрее Bugatti Chiron - теперь такой есть

Автомобиль быстрее Bugatti Chiron - теперь такой есть
Автор фото: фирма-производитель

Дочерняя марка китайского концерна FAW, компания Hongqi, привезла на выставку во Франкфурте прототип нового гибридного гиперкара. Производитель заявляет, что первую «сотню» S9 разменяет за 1,9 секунды

Этот показатель на полсекунды меньше аналогичного у Bugatti Chiron. Кстати максимальная скорость новинки превышает 400 километров в час. Сам по себе гиперкар Hongqi S9 представляет собой среднемоторное купе с углепластиковым кузовом. Его приводит в движение гибридная силовая установка на основе бензинового 4,0-литрового V8 с турбонаддувом.

Характеристики силового агрегата и конфигурация электромоторов не разглашаются, известна лишь совокупная отдача системы — более 1400 лошадиных сил.  К слову, производитель подчеркивает, что у концепт-кара Hongqi S9 есть перспективы серийного выпуска, однако сроки начала производства пока не разглашаются.

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