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25 мар 2020

Автомобили нарушителей карантина будут эвакуированы

Автомобили нарушителей карантина будут эвакуированы

В Москве полиция задержала водителя, нарушившего режим карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса. Транспортное средство будет отправлено на специализированную стоянку, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта

«Автомобиль отправится на спецстоянку и будет изолирован от остальных авто», — отмечено в сообщении. Самому нарушителю предстоит разговор с сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщает РБК, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по законодательству и госстроительству выступили с предложением ужесточить уголовную ответственность за нарушение правил карантина.

Если нарушение привело к случаям массового заражения, подозреваемому предлагают выписывать штраф до 1 млн руб. или лишать его свободы сроком до трех лет. В случае гибели человека инициатива предусматривает штраф в 2 млн руб. либо лишение свободы сроком до пяти лет.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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