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20 окт 2022

Автомобили BMW будут предупреждать водителей о царапинах

Автомобили BMW будут предупреждать водителей о царапинах
Компания BMW подала патентную заявку на технологию, применение которой позволит автовладельцу оперативно узнавать о появившихся на кузове автомобиля царапинах. 
Если говорить кратко, то технология основана на специальной токопроводящей пленке, которой будут покрывать серийные автомобили. Если полотно будет поцарапано, то специальные датчики сообщат об этом на бортовую систему машины. Кроме того, в патентной документации указано наличие комплекса видеофиксации, если царапина будет нанесена механическим путем. Скорее всего, пленка будет передавать сигнал датчикам бортовых камер.
 
Патентная заявка ещё не подтверждена, как и намерение BMW сделать технологию серийной. Издание The Drive предполагает, что в случае применения разработки на товарных автомобилях компания могла бы открывать к ней доступ по подписке

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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