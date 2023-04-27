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27 апр 2023

Автомобили BMW позволят управлять собой глазами

Автомобили BMW позволят управлять собой глазами
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW опубликовала новые фотографии прототипов электрического седана i5, попутно рассказав о необычной функции, которую получит новинка

Обратите пристальное внимание на интерьер – на одной из стоек расположена широкоугольная камера, которая будет воспринимать сигналы водителя, который сможет подать их взглядом. С её помощью можно будет подавать автомобилю команду на перестроение, просто посмотрев в соответствующее боковое зеркало. Получив команду, электроника инициирует повороты руля и при необходимости отрегулирует скорость движения.

Фактически, это еще один шаг навстречу совершенствованию систем автопилота.  Такая технология в скором времени может стать причиной отказа от традиционных органов управления автомобилем.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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