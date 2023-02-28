Автомобили Ford уедут от клиентов в банк

Довольно необычное применение автопилота в своих автомобилях изобрели инженеры концерна Ford. На днях они запатентовали систему «методы изъятия транспортного средства», которая позволит бороться со злостными неплательщиками по кредиту

Кредит и покупка автомобиля – эти понятия сегодня стали практически неразрывными. К сожалению далеко не все могут выплачивать кредит вовремя, а бывают люди, которые и вовсе являются злостными неплательщиками. Собственно Ford предлагает бороться с ними следующим методом:

Для начала на автомобилях будут блокироваться некоторые функции – кондиционер, круиз-контроль и.т.д. Также в салоне будут включаться различные звуковые раздражители. Финалом каскада предупреждений станет автоматическое изъятие автомобиля. «Форды» с системами полуавтономного управления смогут сами покидать владельца, подъезжая к точке, откуда автомобиль заберёт эвакуатор. Модели, оснащённые более продвинутыми комплексами ассистентов, будут уезжать в кредитную организацию своими силами.