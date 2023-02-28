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28 фев 2023

Автомобили Ford уедут от клиентов в банк

Автомобили Ford уедут от клиентов в банк
Автор фото: фирма-производитель

Довольно необычное применение автопилота в своих автомобилях изобрели инженеры концерна Ford. На днях они запатентовали систему «методы изъятия транспортного средства», которая позволит бороться со злостными неплательщиками  по кредиту

Кредит и покупка автомобиля – эти понятия сегодня стали практически неразрывными. К сожалению далеко не все могут выплачивать кредит вовремя, а бывают люди, которые и вовсе являются злостными неплательщиками.  Собственно Ford  предлагает бороться с ними следующим методом:

Для начала на автомобилях будут блокироваться некоторые функции – кондиционер, круиз-контроль и.т.д. Также в салоне будут включаться различные звуковые раздражители. Финалом каскада предупреждений станет автоматическое изъятие автомобиля. «Форды» с системами полуавтономного управления смогут сами покидать владельца, подъезжая к точке, откуда автомобиль заберёт эвакуатор. Модели, оснащённые более продвинутыми комплексами ассистентов, будут уезжать в кредитную организацию своими силами.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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