Федеральная служба охраны подготовила поправки в Правила дорожного движения, приравнивающие ее автомобили к автомобилям с красно-синими проблесковыми маяками и цветографией на кузове (в подавляющем числе случаев это автомобили ГИБДД).

Речь идет о поправках к пунктам 3.1 и 3.2. ПДД, в которые предлагается добавить автомобили ФСО, имеющие «особый опознавательный знак ФСО». Это проблесковые фонари установленные на передней части автомобиля на одном уровне с фарами ближнего света (проще говоря — синие стробоскопы). При этом о нанесении цветографических схем на автомобили ФСО речи не идет (она не предусмотрена действующими ГОСТами).

В случае приближения такого автомобиля с включенными спецсигналами, водители будут обязаны уступить им дорогу, не будут иметь права обгонять их и сопровождаемые ими автомобили.

По мнению экспертов принятие поправок добавит неразберихи на дорогах: если автомобили в цветографии и с мигалками на крыше они всегда опознают как полицейские, то непонятный автомобиль ФСО, который к тому же чаще всего черного цвета, могут воспринять как машину очередного чиновника.

Кстати, в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ФСО поправки внести не предлагает, а там лишение водительских прав предусмотрено только за непропуск автомобиля с проблесковыми маяками, спецсигналами, но исключительно в цветографии.

