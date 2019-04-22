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22 апр 2019

Автомобили Hyundai и Kia можно будет настроить через смартфон

Автомобили Hyundai и Kia можно будет настроить через смартфон

Hyundai Motor Group объявила о разработке технологии, которая позволит настраивать сразу семь параметров работы автомобиля с помощью мобильного приложения. К сожалению, воспользоваться этим чудом техники смогут лишь владельцы электромобилей

Предполагается, что с помощью приложения водители смогут самостоятельно устанавливать крутящий момент, ограничение максимальной скорости, регулировать систему рекуперации энергии при торможении, а также настраивать динамические характеристики разгона, отзывчивость педали акселератора и количества энергии потребляемой климатической системой.

Интересно, что все конфигурации настроек будут загружаться на специальный сервер, поэтому водители получат возможность применять их к любому из электрокаров. Представители Hyundai Motor Group заявляют, что подобная услуга может быть полезной, к примеру, в каршеринге. Кроме того, пользователи смогут делиться своими настройками или применять рекомендуемые Hyundai конфигурации. 

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При написании новости использовалась информация:
motor, Российская Газета

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