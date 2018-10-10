Автомобили LADA станут умнее

АвтоВАЗ запустил установку интерактивной системы LADA Connect. Система доступна для всех автомобилей концерна, в качестве опции

LADA Connect позволяет водителю дистанционно, с помощью сматрфона, управлять многими функциями автомобиля. На выбор предлагается три уровня оснащения: первый - базовый, с функциями управления центральным замком и бортовым компьютером, второй- "безопасность" - включает в себя охранный комплекс, третий- полноценный - предлагает полный набор функций, включая автозапуск, дистанционное управление системой отопления и удаленную диагностику автомобиля. Всего система предлагает более двадцати пунктов.

С технической точки зрения LADA Connect- это тандем из электронного блока управления и специального приложения-контроллера для смартфона. Стоит отметить, что блок поддерживает все современные CAN-шины и другие интерфейсы, это означает, что все автомобили концерна могут быть оснащены этой системой. Правда в списках базового оборудования эта система не появится. Lada Connect будет предлагаться дополнительной опцией и иметь собственную абонентскую плату.