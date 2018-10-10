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10 окт 2018

Автомобили LADA станут умнее

Автомобили LADA станут умнее
Автор фото: фирма-производитель

АвтоВАЗ запустил установку интерактивной системы LADA Connect. Система доступна для всех автомобилей концерна, в качестве опции

LADA Connect  позволяет  водителю дистанционно,  с помощью сматрфона, управлять многими функциями автомобиля. На выбор предлагается три уровня оснащения: первый - базовый, с функциями управления центральным замком и бортовым компьютером, второй-  "безопасность" - включает в себя  охранный комплекс, третий- полноценный - предлагает полный набор функций, включая автозапуск, дистанционное управление системой отопления и удаленную диагностику автомобиля.  Всего система предлагает более двадцати пунктов.

С технической точки зрения LADA Connect- это тандем из электронного блока управления и специального приложения-контроллера  для смартфона. Стоит отметить, что блок поддерживает все  современные CAN-шины и другие интерфейсы, это означает, что все автомобили концерна могут быть оснащены этой системой. Правда в списках базового оборудования эта система не появится. Lada Connect  будет предлагаться дополнительной опцией и иметь собственную абонентскую плату.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоВАЗ

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