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13 мар 2025

Автомобили Mercedes-Benz получат китайские лидары

Автомобили Mercedes-Benz получат китайские лидары
Автор фото: фирма-производитель

Mercedes-Benz начала разработку для международных рынков «умных» автомобилей, которые оснащены лидарами китайской компании Hesai

Официального подтверждения от Mercedes-Benz пока не было, но по сообщением европейских СМИ, это будет первый случай на рынке, когда немецкий бренд использует китайские технологии в своих автомобилях для продажи за пределами КНР. Предполагается, что такое решение было принято на фоне введения американских ограничений на использование китайских компонентов в глобальной автомобильной промышленности. Тем не менее, немецкие производители, включая Mercedes, стремятся снизить издержки и сохранить конкурентоспособность.

Hesai уже поставляет свои лидары для европейских автомобилей, продаваемых в Китае, и планирует нарастить производство до более, чем 2 млн единиц в год. Также компания рассматривает возможность открытия новых заводов за пределами КНР, чтобы минимизировать тарифные и логистические риски. На фоне новостей о контракте с Mercedes-Benz, акции китайской компании выросли на 36,6%, что дополнительно подтверждает правдивость информации.

При написании новости использовалась информация:
reuters

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