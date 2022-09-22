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22 сен 2022

Автомобили Nissan победят коронавирус

Автомобили Nissan победят коронавирус

Автомобильные компании достаточно часто принимают участие в различных социальных проектах, в частности, связанных с наукой и медициной. Сегодня мы рассмотрим один из таких примеров.

Nissan Motor совместно с факультетом биохимии национального университета в Тохоку (Япония) разрабатывает технологию полимерных укрывных материалов, нейтрализующих вирусы.  Это покрытие будут использовать в салонных фильтрах автомобилей. Сообщается, что в пилотном режиме «защитные» детали начнут устанавливать на автомобили уже со следующего года.

Между тем, в лабораторных условиях удалось установить, что показала эффективность против штамма омикрон. Также покрытие отлично справилось с обычным грибком и иными бактериями.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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