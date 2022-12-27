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27 дек 2022

Автомобили УАЗ начнут оснащать дизельными двигателями

Автомобили УАЗ начнут оснащать дизельными двигателями
В свое время дизельные моторы стояли и на UAZ Hunter, и на UAZ Patriot. Моторы были разные - и производства ЗМЗ, и аналоги зарубежных компаний. Особенно нашим соотечественникам полюбился "дизель" от компании Iveco.  К сожалению, из-за определенной дороговизны УАЗ отказался от данного агрегата.
Впрочем, "дизели" снова решено вернуть в строй. Генеральный директор УАЗа Адиль Ширинов в интервью газете «Коммерсантъ» анонсировал скорое появление в гамме компании внедорожников с новым турбодизелем. Из его слов следует, что речь идет о моторе китайской JAC — возможность для этого появилась после того, как группа Sollers, в которую входит УАЗ, начала производство легких коммерческих автомобилей (как раз по лицензии китайского концерна).
 
Рассмотрим мотор поподробнее - это JAC HFC4D с рабочим объемом в два литра. На автомобилях Sollers он развивает 130 или 139 лошадиных сил, однако в Китае его мощность выше - 150 лошадиных сил. Скорее всего на УАЗ моторы будут ставить именно в китайских конфигурациях.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсантъ

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