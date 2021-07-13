Автомобиля с 48-дюймовым экраном ждать не стоит

Китайский стартап, который обещал всем представить интересный автомобиль с уникальными решениями в интерьере, не сможет выполнить свои обязательства.

Стартап из Китая Byton, который последний год испытывал серьезные финансовые проблемы, подал заявление о банкротстве. Напомним, что компания была основана в 2017 году предпринимателем Дэниелем Кирхертом, который ранее работал в Infiniti, а затем и в BMW, да не где-нибудь, а в проекте i8 (в качестве его руководителя). Уже через два года Byton, представила на автосалоне во Франкфурте свой первый автомобиль M-Byte, причем в серийном статусе.

Но на этом все замерло. Полностью. Год назад у стартапа начались проблемы с поставками из-за пандемии. Коронавирус же привел и к увольнению большей части сотрудников. Конечно же, компанию пытались спасти. Так, например, один из крупнейших производителей электроники в мире – тайваньский Foxconn намеревался вложить в бренд 200 миллионов долларов, однако коронавирус нарушил и эти планы.