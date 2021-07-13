Автомобильный портал Motorpage
13 июл 2021

Автомобиля с 48-дюймовым экраном ждать не стоит

Автомобиля с 48-дюймовым экраном ждать не стоит
Автор фото: фирма-производитель

Китайский стартап, который обещал всем представить интересный автомобиль с уникальными решениями в интерьере, не сможет выполнить свои обязательства.

Стартап из Китая Byton, который последний год испытывал серьезные финансовые проблемы, подал заявление о банкротстве.  Напомним, что компания была основана в 2017 году предпринимателем Дэниелем Кирхертом, который ранее работал в Infiniti, а затем и в BMW, да не где-нибудь, а в проекте i8 (в качестве его руководителя).  Уже через два года Byton, представила на автосалоне во Франкфурте свой первый автомобиль M-Byte, причем в серийном статусе.

Но на этом все замерло. Полностью. Год назад у стартапа начались проблемы с поставками из-за пандемии. Коронавирус же привел и к увольнению большей части сотрудников. Конечно же, компанию пытались спасти. Так, например, один из крупнейших производителей электроники в мире – тайваньский Foxconn намеревался вложить в бренд 200 миллионов долларов, однако коронавирус нарушил и эти планы.

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Оптовые цены на бензин приблизились к максимуму

13 июля 2021
Fiat Ducato (2021)(

Fiat Professional представил обновлённую модель Ducato 2021 года

13 июля 2021

Камер, штрафующих за ремень, стало больше

13 июля 2021

Когда Евросоюз запретит продажи автомобилей с ДВС?

13 июля 2021
Opel Astra (2022)

Представлен новый Opel Astra

13 июля 2021
Mitsubishi Outlander

Российский Mitsubishi Outlander получил обновление

13 июля 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Renault Duster - renault duster (2021) теперь и с вариатором Тест драйв
12 июля 2021

Renault Duster
"Теперь и с вариатором"
Land Rover Range Rover Sport - land rover range rover sport svr (2018) sпорт vысоких rезультатов
Тест драйв
09 июля 2021

Land Rover Range Rover Sport
"Sпорт Vысоких Rезультатов"
Land Rover Defender 110 - land rover defender 110 (2020) вернулся, убедил и победил
Тест драйв
07 июля 2021

Land Rover Defender 110
"Вернулся, убедил и победил"
Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 - сравнительный тест toyota rav4 2.5 ат8 awd и volkswagen tiguan 2.0 tsi 4motion dsg7 штатив и секундомер позволили понять суть
Сравнительный тест
14 июня 2021

Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4
"Штатив и секундомер позволили понять суть Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan"

Написано новостей:

2 8 6 3 9