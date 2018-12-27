Автомобильные фары заставили поумнеть

Производитель компонентов для автомобильной промышленности Magneti Marelli представит на выставке CES в Лас-Вегасе поколение инновационных фар Smart Corner, особенностью которых является платформа, позволяющая интегрировать в оптику датчики и сенсоры системы автономного управления

Это означает, что теперь в фарах могут быть установлены и радары, и камеры, и даже парковочные датчики. Кроме того в фарах могут быть размещены более привычные приспособления, например автоматические системы по корректировке дальнего света либо системы адаптивного света при поворотах.

Интересно, что на данный момент оптика является одним из приоритетных направлений в разработке автомобилей в принципе. Относительно недавно, например, мы уже писали об интерактивных фарах Volkswagen, которые умеют проецировать на дорогу различные объекты, например предупреждения об ограничении скорости и.т.д.

Собственно, создаются такие фары с прицелом на "автоматическое" будущее. Компании хотят приблизиться к наиболее совершенному автопилоту пятого уровня - когда водитель не потребуется вовсе. Концепция умного света подразумевает под собой использование технологии в качестве меток, дабы автомобили могли считывать информацию друг с друга и обеспечивать доступное передвижение.