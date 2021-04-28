Запомните эти названия: General Motors, Tesla, Volkswagen, BYD. Все они вершат судьбы вселенной
Американский журнал Time опубликовал необычный рейтинг— список из сотни компаний, которые издание посчитало самыми влиятельными на планете на сегодняшний день. Номинантов отбирали интересным образом - учитывалось мнение не только редакционной коллегии, но и различных отраслевых экспертов. Причём сами отрасли абсолютно различные - медицина, экология и так далее.
Собственно, как можно догадаться, четыре автомобильных компаний попали в этот список. Интересны их заслуги. Так, например, GM отметили в области формирования мировой экологической политики. Tesla - за разработки в области возобновляемой энергетики и новые принципы автомобильного производства. Volkswagen получил высокий титул за лидерство на рынке электромобилей. Что касается китайского концерна BYD, то эксперты отметили новаторство китайцев в виде множества электрических концептов.