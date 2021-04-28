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28 апр 2021

Автомобильные компании попали в сотню влиятельных фирм мира

Автомобильные компании попали в сотню влиятельных фирм мира

Запомните эти названия: General Motors, Tesla, Volkswagen, BYD. Все они вершат судьбы вселенной

Американский журнал Time опубликовал необычный рейтинг— список из сотни компаний, которые издание посчитало самыми влиятель­ными на планете на сегодняшний день. Номинантов отбирали интересным образом - учитывалось мнение не только редакционной коллегии, но и различных отраслевых экспертов. Причём сами отрасли абсолютно различные - медицина, экология и так далее.

Собственно, как можно догадаться, четыре автомобильных компаний попали в этот список. Интересны их заслуги. Так, например, GM  отметили в области формирования мировой экологической политики. Tesla - за разработки в области возобнов­ляемой энергетики и новые принципы автомобильного производства. Volkswagen получил высокий титул за лидерство на рынке электромобилей. Что касается китайского концерна BYD, то эксперты отметили новаторство китайцев в виде множества электрических концептов.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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