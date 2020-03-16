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16 мар 2020

Автомобильные шины - убийцы экологии. Отказываемся!

Автомобильные шины - убийцы экологии. Отказываемся!

Британские ученые из агентства Emissions Analytics провели исследование, в ходе которого выяснили, что автомобильные шины при эксплуатации выделяют в тысячу раз больше опасных частиц, чем выхлопная система

В ходе эксперимента ученые замеряли выбросы «популярного семейного хэтчбека», название которого в исследовании не стали раскрывать. Его двигатель соответствовал последнему, шестому экологическому классу.

На автомобиле прокатились по дорогам, а затем замерили уровень вредных выбросов. Оказалось, что за один километр пути он выделяет 5,8 грамма вредных элементов — это в 1289 раз больше, чем выбросы от обычного современного двигателя, который выделяет около 4,5 миллиграмма CO2 на километр.При этом ученые отдельно подчеркнули, что перед тестами давление в шинах проверили, а сами покрышки были новыми — если накачать колеса неравномерно, при движении они будут выбрасывать еще больше вредных веществ.

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