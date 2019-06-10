Автомобильный ключ- зло!

Компания Bosch совместно с институтом маркетинговых исследований PULS провели опрос среди автомобилистов Германии и выяснили, что 76% людей считают ключи от своих машин неудобными.

Речь идет не только о классических ключах, но и о брелоках, дающих бесключевой доступ в салон. Только 6% автомобилистов, приравнивая ключи от своих машин к таким статусным вещам, как часы, и гордясь логотипом производителя на нем, не видят никаких неудобств в девайсе.



Водители часто сталкиваются с трудностями, которые вызывают ключи от автомобилей. Их просто некуда деть, на что жалуются 45% опрошенных. Хороший пример — поход в бассейн, во время которого 44% автомобилистов вынуждены класть ключи в непривычное для себя место, после чего долго их искали, а 38% респондентов в итоге так и не нашли. Поэтому идея заменить ключ от автомобиля на мобильное приложение нравится 40% опрошенных автовладельцев. В свою очередь, за дистанционную блокировку дверей автомобиля через смартфон высказались 46% мужчин и 32% женщин, а перейти на нее, отказавшись от ключа уже сегодня, готовы 54% опрошенных.