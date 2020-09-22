Автомобильный мотор заменит вам кухню

На 717-сильном моторе Dodge Charger поджарили яйцо. Данную процедуру сделал некий повар-любитель, по совместительство иммигрант из Белоруссии

Странно, почему повар не стал жарить драник, но суть не в этом. Для приготовления яйца потребовалась круглая форма для выпечки, которую установили на двигатель сверху. Затем повар залил в неё сырое яйцо, добавил соли и перца и закрыл капот. Как выяснилось, для достижения оптимальной температуры под капотом требуется поддерживать высокие обороты — судя по видео, двигатель работал примерно на 4000 об./мин. Если верить авторам, получив¬шееся яйцо оказалось вполне съедобным.

Получившееся блюдо авторы видео назвали Hellcat Egg — «Яйцо адской кошки» (6,2-литровый компрессорный V8 от Dodge носит собственное имя Hellcat).