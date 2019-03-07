Автомобильный расизм

Учёные из Технологического института Джорджии выяснили, что системы распознавания людей, которые используются беспилотными автомобилями, испытывают существенные трудности с идентификацией чернокожих людей

Специалисты исследовали восемь моделей искусственного интеллекта, используемых в современных системах распознавания объектов, каждая из которых обучалась по стандартному набору данных. Системы позволяют беспилотным автомобилям распознавать дорожные знаки, пешеходов и другие объекты уличной сети.

Ученые пришли к выводу, что точность искусственного интеллекта снизилась, в среднем на пять процентов, при рассмотрении группы, содержащей изображения пешеходов с более тёмным оттенком кожи — даже когда учитывались такие факторы, как время суток или объекты, которые заслоняли пешехода. Итогом стала разработка рекомендаций, необходимых для предотвращения подобных казусов: нужно включать больше изображений темнокожих пешеходов в наборы данных, на которых тренируется искусственный интеллект, и тем самым повышать точность показателей определения этих изображений системами распознавания.