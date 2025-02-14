Автонадолго: россияне стали вдвое реже менять машины

За последние 14 лет срок владения легковыми автомобилями в России существенно увеличился. Если в 2010 году средний срок эксплуатации составлял около 4–5 лет, то сегодня владельцы не торопятся расставаться с машинами, используя их в два раза дольше

Согласно исследованию аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2024 году средний срок владения автомобилем LADA составил 8,4 года, а европейскими и корейскими моделями — 6,8 и 6,5 года соответственно. Для сравнения, в 2010 году эти показатели были значительно ниже: российские автомобили меняли в среднем через 4,9 года, а иномарки — спустя 3,4–3,9 года. Таким образом, за 14 лет владельцы стали вдвое реже менять машины.

Одна из причин этого тренда — изменение ситуации на авторынке. Санкционные ограничения, рост цен на новые авто, а также снижение доступности кредитов заставляют россиян дольше эксплуатировать уже имеющиеся машины. Кроме того, улучшение качества автомобилей и развитие сервисной инфраструктуры делают более выгодным их длительное использование.

Интересна и динамика перепродажи автомобилей. Если раньше наибольший спрос был на свежие подержанные машины, то теперь россияне предпочитают покупать авто старше 10 лет. Их доля среди первичных перепродаж увеличилась с 24% в 2022 году до 27% в 2024-м. Напротив, автомобили возрастом от 1 до 2 лет стали реже попадать на вторичный рынок — их доля сократилась с 13% до 9% за тот же период.

