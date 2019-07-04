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4 июл 2019

Автопилот должен снизить количество аварий

Автопилот должен снизить количество аварий

В Госавтоинспекции надеются снизить аварийность в стране с помощью беспилотных автомобилей

Глава ведомства выразил надежду, что автономные системы в будущем помогут снизить аварийность в стране, так как в большинстве ДТП виноват именно человеческий фактор. «Мы серьезно поддерживаем развитие беспилотных транспортных средств. Это очень интересная программа, которая действует в нашей стране и является передовой», — заявил Михаил Черников.

Напомним, что сейчас в Москве на дорогах общего пользования начались испытания первых пяти беспилотных автомобилей. Машины принадлежат «Яндексу». Автомобили оснастили беспилотной системой четвертого уровня. Это означает, что автомобиль может двигаться автономно — без помощи водителя.

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При написании новости использовалась информация:
РБК

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