Автопилот хуже управляет автомобилем в сумерки и на перекрестках

Последние исследования британского журнала Nature Communications показали, что системы автопилота хуже справляются с управлением автомобилем в сумерках и на перекрестках, по сравнению с человеком. За основу были взяты 37 000 случаев ДТП, 2100 из которых произошли во время включенной системы автопилота

В итоге, согласно приведенным данным, вероятность попадания в ДТП с автопилотом во время поворота на перекрестках увеличивается в два раза, а в сумерки в целых пять раз. Это было связано с тем, что современные системы плохо распознают динамичные, а зачастую хаотичные движения объектов вокруг автомобиля. Более того, в сумеречное время, тени на дорогах могут распознаваться датчиками и камерами как отдельные объекты.

Все это дополняется тем, что реакция автопилота и его возможности анализировать происходящее на дороге на данный момент не идут в сравнение с человеком. Иные исследования также показали, что люди лучше справляются с экстренными ситуациями, замедляясь или уворачиваясь от столкновения.

Однозначный вывод заключается в том, что актуальные системы автопилота не могут полностью заменить человека за рулем автомобиля. Они служат исключительно вспомогательной функцией, которая требует постоянного контроля со стороны водителя. Возможно, в ближайшем будущем системы 4-го уровня и приблизят нас к тому самому идеальному автопилоту, но и тогда потребуются полноценные исследования его надежности.

