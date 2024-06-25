Автомобильный портал Motorpage
25 июн 2024

Автопилот хуже управляет автомобилем в сумерки и на перекрестках

Автопилот хуже управляет автомобилем в сумерки и на перекрестках

Последние исследования британского журнала Nature Communications показали, что системы автопилота хуже справляются с управлением автомобилем в сумерках и на перекрестках, по сравнению с человеком. За основу были взяты 37 000 случаев ДТП, 2100 из которых произошли во время включенной системы автопилота

В итоге, согласно приведенным данным, вероятность попадания в ДТП с автопилотом во время поворота на перекрестках увеличивается в два раза, а в сумерки в целых пять раз. Это было связано с тем, что современные системы плохо распознают динамичные, а зачастую хаотичные движения объектов вокруг автомобиля. Более того, в сумеречное время, тени на дорогах могут распознаваться датчиками и камерами как отдельные объекты.

Все это дополняется тем, что реакция автопилота и его возможности анализировать происходящее на дороге на данный момент не идут в сравнение с человеком. Иные исследования также показали, что люди лучше справляются с экстренными ситуациями, замедляясь или уворачиваясь от столкновения.

Однозначный вывод заключается в том, что актуальные системы автопилота не могут полностью заменить человека за рулем автомобиля. Они служат исключительно вспомогательной функцией, которая требует постоянного контроля со стороны водителя. Возможно, в ближайшем будущем системы 4-го уровня и приблизят нас к тому самому идеальному автопилоту, но и тогда потребуются полноценные исследования его надежности.
 

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Exeed VX (2024)

На бывшем заводе Mercedes-Benz наладят сборку кроссоверов Exeed

24 июня 2024

Плохие продажи Nissan привели к закрытию завода в Китае

24 июня 2024
Fengyun T6 (2024)

В Китае начали продавать гибридную версию Jaecoo J7

24 июня 2024
Geely Emgrand (2025)

Рассекречен дизайн обновленного Geely Emgrand

24 июня 2024

Китайский экспорт автомобилей вырос в этом году на 26%

24 июня 2024

Zeekr запретил продавать свои автомобили в России и Белоруссии

21 июня 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

- cyclone re5 английский стиль Мотоциклы
20 июня 2024


"Английский стиль"
Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) союз электронных ассистентов
Тест драйв
19 июня 2024

Jaecoo J8
"Союз электронных ассистентов"
Kaiyi X7 Kunlun - kaiyi x7 kunlun (2024) царь горы?
Тест драйв
12 июня 2024

Kaiyi X7 Kunlun
"Царь горы?"
Changan UNI-T - changan uni-t (2023) третье впечатление
Тест драйв
07 июня 2024

Changan UNI-T
"Третье впечатление"

Написано новостей:

3 4 8 0 0