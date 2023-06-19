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19 июн 2023

Автопилот не интересует водителей

Автопилот не интересует водителей

Водительские ассистенты являются одним из приоритетных направлений в разработке автомобилей, вот только не все они сыскали популярность у водителей.

Так, например, среди всех доступных сейчас электронных функций у водителей в приоритете — те, что повышают безопасность, а возможность автономного передвижения не так уж и важна. Это следует из результатов исследования европейских аналитиков.

Обнаружился и явный лидер среди вспомогательных систем. Это комплекс мониторинга слепых зон, а на втором месте оказалась обычная камера заднего вида. Что касается автопилота, то его низкая популярность связана со слабым распространением самого программного обеспечения.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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