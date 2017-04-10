Сразу девять автомобильных компаний отказались от участия в автосалоне во Франкфурте. По мнению руководства производителей, куда больший эффект можно достигнуть за счет адресных маркетинговых акций, а автосалон является пустой тратой денег

Когда в прошлом году на Московский международный автосалон (ММАС) не приехал никто из крупнейших автопроизводителей за исключением Mercedes-Benz, все объяснили кризисом в нашей стране: дескать продажи автомобилей падают, а потому и участие в таком дорогостоящем мероприятии как выставка нерентабельно.

Однако с подобной проблемой могут столкнуться организаторы и крупнейших автосалонов. Так, стало известно, что в осеннем автосалоне во Франкфурте, одной из крупнейших автомобильных выставок в мире, не примет участие восемь автомобильных брендов: Peugeot, DS, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Nissan, Infiniti, Mitsubishi и Volvo. Последняя еще год назад заявила, что будет принимать участие в одном автосалоне на каждом из крупнейших рынков (США, Европа и Китай), в остальных компаниях сочли эффект от участия в автосалоне несоизмеримым с затратами.

Руководство автобрендов посчитало, что собственные маркетинговые акции обойдутся дешевле и принесут больше «профита». Например, в Peugeot решили направить сэкономленные средства на продвижение автомобилей в Интернете и организацию больших клиентских тест-драйвов. Любопытно, что Citroen, наравне с Peugeot и DS входящий в концерн PSA, участие в автосалоне во Франкфурте примет.

В этом году выставка пройдет под девизом Future Now («Будущее сегодня»). Автосалон во Франкфурте проходит раз в два года, чередуясь с выставкой в Париже. По данным организаторов в 2015 году автосалон посетили 931 700 человек, а участие в ней приняло более тысячи компаний.