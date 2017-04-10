Автомобильный портал Motorpage
10 апр 2017

Автопроизводители отказываются от участия в автосалоне во Франкфурте

Автопроизводители отказываются от участия в автосалоне во Франкфурте

Сразу девять автомобильных компаний отказались от участия в автосалоне во Франкфурте. По мнению руководства производителей, куда больший эффект можно достигнуть за счет адресных маркетинговых акций, а автосалон является пустой тратой денег

Когда в прошлом году на Московский международный автосалон (ММАС) не приехал никто из крупнейших автопроизводителей за исключением Mercedes-Benz, все объяснили кризисом в нашей стране: дескать продажи автомобилей падают, а потому и участие в таком дорогостоящем мероприятии как выставка нерентабельно.

Однако с подобной проблемой могут столкнуться организаторы и крупнейших автосалонов. Так, стало известно, что в осеннем автосалоне во Франкфурте, одной из крупнейших автомобильных выставок в мире, не примет участие восемь автомобильных брендов: Peugeot, DS, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Nissan, Infiniti, Mitsubishi и Volvo. Последняя еще год назад заявила, что будет принимать участие в одном автосалоне на каждом из крупнейших рынков (США, Европа и Китай), в остальных компаниях сочли эффект от участия в автосалоне несоизмеримым с затратами.

Руководство автобрендов посчитало, что собственные маркетинговые акции обойдутся дешевле и принесут больше «профита». Например, в Peugeot решили направить сэкономленные средства на продвижение автомобилей в Интернете и организацию больших клиентских тест-драйвов. Любопытно, что Citroen, наравне с Peugeot и DS входящий в концерн PSA, участие в автосалоне во Франкфурте примет.

В этом году выставка пройдет под девизом Future Now («Будущее сегодня»). Автосалон во Франкфурте проходит раз в два года, чередуясь с выставкой в Париже. По данным организаторов в 2015 году автосалон посетили 931 700 человек, а участие в ней приняло более тысячи компаний.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Automotive News, IAA

Комментарии к новости

Последние новости

...

Названы финалисты конкурса World Car of the Year

10 апреля 2017
Brabus 850 XL Widestar

Brabus представил альтернативу Mercedes-Maybach GLS

10 апреля 2017
Toyota New Global Architecture (TNGA)

Toyota готовит два новых концепта

10 апреля 2017

В России могут изменить правила проезда перекрестков

10 апреля 2017
Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2017 вид спереди

Jeep представил самый экстремальный Grand Cherokee

10 апреля 2017
Mitsubishi Outlander

В России отзывают Mitsubishi Outlander

10 апреля 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Porsche 911 Carrera GTS - porsche 911 gts 2018 въехать в рай Тест драйв
10 апреля 2017

Porsche 911 Carrera GTS
"Въехать в рай"
KIA Soul - kia soul 2017 канонам вопреки
Тест драйв
07 апреля 2017

KIA Soul
"Канонам вопреки"
Nissan Murano - nissan murano 2015 островитянин
Автопутешествия
06 апреля 2017

Nissan Murano
"Островитянин"
Audi Q5 - audi q5 2017 задать жару
Тест драйв
05 апреля 2017

Audi Q5
"Задать жару"

Написано новостей:

1 8 6 1 3