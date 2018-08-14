Автопроизводители не успевают адаптировать свои автомобили под вступающие в силу в Европе новые стандарты тестирования машин на экономичность и экологичность. Из-за этого им грозят миллиардные штрафы

Аналитики из агентства IHS Markit подсчитали, что вступление в силу цикла WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure), приведет к суммарным штрафам для автопроизводителей в 14 миллиардов евро.

Производители автомобилей не успевают адаптировать нынешний модельный ряд под цикл WLTP, который более приближен к реальным условиям эксплуатации автомобилей, нежели устаревший NEDC.

По новому стандарту в среднем автомобили одного автопроизводителя должны выбрасывать не более 114,9 грамм вредных веществ на километр пути. Крупнейшие автопроизводители могут достигнуть целевого показателя в 122,9 грамм на километр. Из-за этого за каждый проданный автомобиль автопроизводители заплатят 624 евро штрафа в 2020 году и 814 евро — в 2021 году.

В IHS Markit говорят, что это приведет к закату дизельной эры в Европе. Кроме того, по мнению аналитиков, автопроизводители должны присмотреться к иным технологиям сокращения вредных выбросов. Среди них полностью светодиодная оптика, улучшенная термоизоляция и высокоэффективные генераторы.

