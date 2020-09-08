Авторынок восстанавливается - кто в лидерах?

Ассоциация европейского автомобильного бизнеса сообщила, что август 2020 года ознаменовался снижением уровня продаж на -0,5%, или на 722 штук по сравнению с августом 2019 года. Продажи составили 137 517 автомобилей

«Признаки восстановления рынка, появившиеся в прошлом месяце после длившегося с начала года периода волатильности, похоже, исчерпали себя: в августе объем продаж новых автомобилей составил -0,5% по сравнению с прошлым годом. Август традиционно не самый активный месяц, однако дальнейшее ослабление рубля могло стимулировать продолжение роста», — подвел итоги месяца председатели АЕБ Томас Штэрцель. «Как бы то ни было, снижение объема продаж в августе на 16,9% в годовом выражении все же лучше прогнозировавшегося АЕБ падения на 23,9%. На фоне мер государственной поддержки ситуация на российском автомобильном рынке и тенденции его развития до конца года станут яснее в сентябре» - приводит его слова портал Авто.mail.ru

В первой десятке автопроизводителей по количеству проданных авто в плюсе относительно августа прошлого года оказались четыре марки: Kia (7%), Hyundai (24%), Volkswagen (34%) и Skoda (28%). Неплохо идут дела и у Toyota, которая за восемь месяцев 2020 года смогла реализовать 57 675 новых автомобилей бренда. Так, например, Toyota RAV4 с результатом в 21 902 автомобиля продемонстрировал рост на 12% и продолжает оставаться безоговорочным лидером в своем высококонкурентном сегменте на протяжении 8 месяцев. Кроме того, кроссовер в очередной раз стал единственной моделью в топ-25 самых продаваемых автомобилей в России, которому удалось показать положительный результат продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.