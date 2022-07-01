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1 июл 2022

Автошколы могут закрыться

Автошколы могут закрыться

Руководители автошкол опасаются, что они не смогут покупать автомобили по новым ценам - фактически, абитуриентов будет не на чем учить.

Председатель правления Союза автошкол Александр Ачкасов заявил, что уже сейчас школы столкнулись со сложностями обслуживания учебных автомобилей - запчасти сильно подорожали, как и все технические жидкости, к тому же наблюдается и дефицит некоторых комплектующих.

Разумеется, руководство учебных заведений волнует и повышенная стоимость самих машин. «Если у нас такие цены на автомобили будут и дальше, то у нас в течение трех лет просто не на чем будет учить. Если машина раньше стоила 600–700 тысяч рублей, то сейчас она стоит 2 миллиона  рублей Это может привести не просто к подорожанию, а к закрытию автошкол», — сказал Ачкасов в интервью радиостанции "Говорит Москва".

При написании новости использовалась информация:
Говорит Москва

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