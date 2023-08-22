“Автотор” представил новые модели и объявил планы на будущее

21 августа на выставке MIMS Automobility Moscow 2023 Калининградский завод “Автотор” объявил о расширении линейки выпускаемых моделей. Теперь модельный ряд предприятия пополнится шестью новыми кроссоверами брендов BAIC, Kaiyi и SWM: BAIC BJ40, Kaiyi X3 и X3 Pro, SWM G01, G01F и G05 Pro

“Автотор” начал выпускать первые автомобили китайских брендов в январе. Запуск стартовал с седана Kaiyi E5. Все автомобили производятся на заводе, где до октября 2022 года шла сборка корейских автомобилей Kia и Hyundai.

На сегодняшний день модельный ряд “Автотора” представлен тремя брендами - BAIC, Kaiyi и SWM. Недавно было объявлено о выпуске на заводе коммерческих автомобилей JMC.

Напомним, что в декабре 2022 года сборка автомобилей была приостановлена. Однако за достаточно короткое время “Автотор” смог перезапустить производство и настроить выпуск целого ряда моделей китайских брендов. В этом году компания планирует выпустить 70 тысяч автомобилей. А в 2024 году - увеличить объемы до 100 тысяч экземпляров.

Однако модели, выпускаемые “Автотором” так и не нашли массовый отклик у потребителей. Так, продажи Kaiyi и BAIC с начала года составили менее 3 тысяч автомобилей при выпуске 40 тысяч автомобилей. Представители “Автотор” связывают низкие темпы реализации с длительной сертификацией, влияющей на темпы отгрузок.