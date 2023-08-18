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18 авг 2023

“Автотор” запустил производство автомобилей JMC

“Автотор” запустил производство автомобилей JMC

В рамках сотрудничества компаний “Автотор” и JMC, Калининградский завод начал производство трех моделей китайского бренда

“Автотор” запустил на конвейер три модели: компактный городской коммерческий автомобиль Carrying со 109-сильным 2,8-литровым турбодизелем, универсальный коммерческий автомобиль Conquer со 156-сильным 2,9-литровым турбодизелем и пикап JMC Vigus со 128-сильным 2,5-литровым турбодизелем.

Все коммерческие автомобили будут оснащаться универсальными и специальными надстройками, включая борта, фургоны различного назначения, рефрижераторы, автогидроподъемники, мусоровозы, эвакуаторы.

Завод планирует расширить сотрудничество с JMC. В планах компании наращивание объемов производства и повышение уровня локализации. После достижения необходимого объема производства, будет совершен поэтапный переход на производтсво автомобилей китайского бренда по полному циклу.
 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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